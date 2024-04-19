إنفجار ضخم يهزّ قاعدة عسكرية في بابل

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قالت مصادر بالجيش لوكالة "رويترز" إن انفجاراً ضخماً هزّ قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد في وقت متأخر من مساء الجمعة.وقد وقعت عدة انفجارات داخل قاعدة "كالسو" في منطقة المسيب شمال محافظة بابل العراقية.واستهدف القصف مقرّ مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي داخل قاعدة "كالسو"، وقد خلّف قتيلاً وثمانية جرحى.