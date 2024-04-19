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عبد اللهيان: سنردّ على أقصى مستوى إذا تصرّفت إسرائيل ضد مصالحنا

Lebanon 24
19-04-2024 | 19:12
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس الجمعة، إن "إيران سترد على الفور وعلى أقصى مستوى إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها".
وأضاف عبد اللهيان في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن.بي.سي نيوز": "إذا أرادت إسرائيل القيام بمغامرة أخرى وعملت ضد مصالح إيران فإن ردنا التالي سيكون فورياً وعلى أقصى مستوى".
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