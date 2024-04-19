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عربي-دولي
صُمّم لتحميله على صواريخ كروز.. كوريا الشمالية تختبر "رأسا حربيا كبيرا جدا"
Lebanon 24
19-04-2024
|
23:11
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قامت كوريا الشمالية باختبار "رأس حربي كبير جدا" صُمّم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، مضيفة أن البلاد أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات.
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدا مصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي +هواسال-1 را-3+".
وأضافت أن كوريا الشمالية اختبرت أيضا بعد ظهر أمس الجمعة إطلاق صاروخ "بْيولجي-1-2" (Pyoljji-1-2) المضاد للطائرات من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا.
وأشارت إلى أن "هدفا مُعيّنا قد تحقق" من خلال الاختبار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوردت الوكالة أن كلا الاختبارين كانا جزءا من "الأنشطة العادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها".
واعتبرت أن هذه التجارب العسكرية "لا علاقة لها بالوضع المحيط" بالبلاد، دون أن تعطي أي معلومات أخرى.
وفي أوائل نيسان الحالي، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت صاروخا جديدا فرط صوتي متوسط إلى طويل المدى يعمل بالوقود الصلب، وشاركت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو لإطلاقه تحت أنظار الزعيم كيم جونغ أون.
وتخضع بيونغ يانغ لمجموعة عقوبات دولية منذ تجربتها النووية الثانية عام 2009، لكنها واصلت تطوير برامجها النووية وبرامج الأسلحة.(سكاي نيوز)
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