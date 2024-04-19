غارات جوية استهدفت مقرا للحشد الشعبي في بابل بالعراق.. وواشنطن تنفي تورطها (فيديو)

في تطور لافت، استهدف "انفجار" ليل الجمعة السبت قاعدة عسكريّة في وسط العراق تضمّ قوّات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي ما أدى إلى مقتل عنصر واحد على الأقل من الحشد وإصابة 6 أشخاص آخرين.



وأكد مصدر من قوات الحشد الشعبي في العراق لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) تعرض معسكر كالسو في محافظة بابل إلى الجنوب من بغداد، والذي تتخذه بعض تشكيلات الحشد الشعبي مقرا لها، لقصف صاروخي من سلاح جوي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.



وقال المصدر "الضربة كانت من سلاح جوي واستهدفت مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي" في القاعدة، مضيفا "لا خسائر بشرية كحصيلة أولية"



وأعلن الحشد الشعبي عن وقوع خسائر مادية وإصابات في الانفجار.

صور متداولة للحظة الهجوم على قاعدة كالسو التابعة للحشد الشعبي قرب بابل

#العربية pic.twitter.com/SuC7BOKOm4 — العربية (@AlArabiya) April 19, 2024 Advertisement



أميركا تنفي ضلوعها

وأكد مسؤول أميركي لـ "AlArabiya English" أن القوات الأميركية "لا علاقة لها بالهجوم الأخير في بابل بالعراق".



وفي بيان لاحق قالت القيادة المركزية: "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم. تلك التقارير غير صحيحة. ولم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم".



وذكرت قناة العهد التلفزيونية في وقت لاحق أن غارة جديدة وقعت جنوبي محافظة بابل بوسط العراق.



ونقلت القناة عن مهند العنزي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بابل، قوله إن 5 انفجارات هزت المحافظة وإن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحرائق الناجمة عن القصف. وأضاف أن 3 من عناصر الحشد الشعبي أصيبوا جراء قصف قاعدة كالسو.



وقال مصدر أمني في محافظة بابل لوكالة أنباء العالم العربي "معسكر كالسو مشترك يضم مقرات ألوية مقاتلة للحشد الشعبي، ووحدات تابعة للجيش العراقي وأخرى من الشرطة الاتحادية".



وردًّا على سؤال وكالة فرانس برس، لم يُحدّد مسؤول عسكري ومسؤول في وزارة الداخليّة الجهة التي تقف وراء القصف الجوّي لقاعدة كالسو في محافظة بابل. كما لم يُحدّدا إذا كانت الضربة قد شُنّت بطائرة مسيّرة.



وقد أسفر ذلك عن "مقتل شخص وإصابة ثمانية" في صفوف القوّات الموجودة في القاعدة، وفق ما قال المسؤول في وزارة الداخليّة، مشيرا إلى أنّ الانفجار استهدف "مقرّ الدروع التابعة للحشد الشعبي". وأضاف "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات".



وكانت فصائل عراقية مسلحة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" قد حملت الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة في حال ارتكبت قواتها أو الكيان أي حماقة في العراق أو دول المحور"، وهددت برد مباشر.(العربية)





