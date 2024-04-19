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عربي-دولي

الأقمار الاصطناعية كشفت.. هجوم إسرائيل على أصفهان أصاب جزءا مهما من منظومة الدفاع الجوي

Lebanon 24
19-04-2024 | 23:30
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم السبت أن صورا التقطتها أقمار صناعية تظهر أن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة جوية إيرانية في أصفهان أصاب جزءا مهما من منظومة للدفاع الجوي.

وقالت الصحيفة إن الصور أظهرت أن الهجوم الذي استخدم ذخائر دقيقة التوجيه على قاعدة شيكاري الجوية أدى إلى إتلاف أو تدمير رادار يستخدم في أنظمة الدفاع الجوي إس-300 لتتبع الأهداف القادمة.
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وكانت سلسلة انفجارات قد دوت في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة في مدينة أصفهان بوسط إيران، وقال القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من "الأجسام الطائرة"، فيما نشر التلفزيون الرسمي مقطعا مصورا قال إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

وأكدت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل شنت الهجوم لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه "لأسباب استراتيجية".

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم تم بثلاث طائرات مسيرة.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية تصدّت لمسيّرات صغيرة فوق أصفهان دون أضرار تُذكر؛ لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت إن الهجوم نفذته طائرات بإطلاق صواريخ بعيدة المدى وليس باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ أرض جو.

جاءت التطورات الأخيرة بعد أيام قليلة من هجوم شنته إيران بمئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق. (العربية)


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