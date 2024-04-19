أوكرانيا لم تعد قادرة على الانتظار أكثر.. زيلينسكي يطلب من الأطلسي تسليمه أسلحة

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لمواجهة الضغوط الروسية، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة تسليم اوكرانيا أسلحة في أسرع وقت ممكن "لانها لم تعد قادرة على الانتظار أكثر".وتحدث الرئيس الأوكراني عبر الفيديو أمام الحلف الأطلسي عشية تصويت حاسم في الكونغرس الأميركي على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار متوقعة منذ أشهر من قبل كييف التي تفتقر إلى العديد والعتاد في مواجهة الروس المتفوقين على الجبهة ويكثفون ضرباتهم.وقال زيلينسكي: "هذا العام، لم نعد نستطيع انتظار اتخاذ قرارات. اطلب منكم ان تأخذوا مطالبنا في الاعتبار في اسرع وقت".واضاف زيلينسكي "يجب اعادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الواقع ويجب ان تعود اجواؤنا آمنة (...) وهذا رهن بخياركم، خيار يتصل بتحديد ما اذا كنا فعلا حلفاء".وطالب على وجه الخصوص بسبعة أنظمة باتريوت إضافية مضادة للطائرات، بعد يومين من الضربة الروسية التي خلفت 18 قتيلا الأربعاء الماضي في تشيرنيغيف (شمال).وتابع "من المؤكد انه ما دامت روسيا متفوقة في الجو ويمكن ان تعول على الرعب الذي تنشره المسيرات والصواريخ، فان قدراتنا على الارض محدودة للاسف".وفي ختام اجتماع وزراء دفاع الناتو وزيلينسكي، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، عن اتفاق لتسليم مزيد من الأنظمة المضادة للطائرات لكييف، بدون تحديد موعد نهائي.في الوقت نفسه، تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الجمعة ب "تعزيز" وسائل الدفاع الجوي في أوكرانيا بعد اجتماعهم في إيطاليا.وتواجه أوكرانيا نقصا في الذخيرة وهي غير قادرة على حماية جميع مدنها والبنى التحتية للطاقة التي يستهدفها الجيش الروسي بانتظام منذ عدة أسابيع. (العربية)