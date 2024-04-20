عقوبات أميركية تستهدف شركات عززت برنامج باكستان البالستي

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربع شركات، واحدة في بيلاروسيا وثلاثة في الصين، عملت على تزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد لإنتاج الصواريخ، بما في ذلك برنامج الصواريخ بعيدة المدى.وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّ العقوبات طالت هذه الشركات لتورّطها في أنشطة أو معاملات أسهمت مادياً في انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في جهود لتصنيع هذه المواد أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو استخدامها من قبل باكستان.وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول للجهات المذكورة وحظر التعاملات معها على كافة الشركات الأميركية ومواطني الولايات المتحدة.وقبل اشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على ثلاث شركات في الصين عملت على تزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد لإنتاج الصواريخ.وصنفت وزارة الخارجية شركة "جنرال تكنولوجي ليمتد"، وشركة "بكين لوه لوه" لتطوير التكنولوجيا المحدودة، وشركة "تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة" عملا "بالأمر التنفيذي 13382 لتورطها، أو محاولة المشاركة، في أنشطة أو معاملات أسهمت ماديا في انتشار أسلحة الدمار الشامل".