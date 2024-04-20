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عربي-دولي
تطور خطير.. تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة
Lebanon 24
20-04-2024
|
02:22
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أكدت وزارة الدفاع التايوانيّة، اليوم السبت، رصد 21 طائرة عسكريّة صينيّة حول جزيرة تايوان، وذلك قبل شهر على تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "17 طائرة (من أصل 21) عبَرت الخطّ الأوسط" لمضيق تايوان، وهو ترسيم غير رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به الأولى.
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وتابع البيان أن القوات المسلحة التايوانية "تتابع هذه الأنشطة بفضل أنظمة مراقبة ونشرت وسائل مناسبة للرد بالشكل الملائم".
وتعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر.
ويأتي تكثيف هذه الخروقات الصينية في سياق إستراتيجية يطلق عليها الخبراء اسم "المنطقة الرمادية"، وهي إستراتيجية تقوم على أعمال ترهيب لا تصل إلى حد الأعمال الحربية.
وتزايدت هذه العمليات منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين في 2016 والتي تعتبر تايوان "مستقلة أساسا" بحكم الأمر الواقع، وهو ما يشكل خطّا أحمر بالنسبة لبكين.(العربية)
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