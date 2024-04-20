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عربي-دولي

قواعد الاشتباك بين إيران وإسرائيل تغيرت.. هل باتت الحرب غير واضحة؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 03:38
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في حين أن إيران وإسرائيل عازمتان في الوقت الحالي على العودة إلى "حرب الظل" التي ميزت صراعهما لسنوات، فإن الهجمات المباشرة التي وقعت على أراضي بعضهم البعض مؤخرا زادت من مخاطر سوء التقدير.

وبعد "ضربة إسرائيلية صغيرة النطاق" بين عشية وضحاها على إيران، والتي جاءت ردا على الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات، مطلع الأسبوع الماضي، أشار القادة في طهران إلى أن "الوقت قد حان لوقف التصعيد"، حسبما ذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها.
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وبحسب الصحيفة الأميركية ذاتها، فإن "الضربة الإسرائيلية المحدودة" بالقرب من مدينة أصفهان من شأنها أن توفر "مخرجا من الصراع المباشر" بين العدوتين.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة، وقلل الجانبان من أهمية الأمر، ولم يُنظر إلى أي منهما على أنه مهتم بالذهاب إلى الحرب المباشرة.

"إشارة واضحة للغاية"
ونقلت شبكة "سي إن إن"، الإخبارية عن مصدر استخباراتي إقليمي مطّلع على رد فعل إيران المحتمل على ضربة، الجمعة، قوله إن الضربات المباشرة بين الدولتين "انتهت".

وتحدث المصدر نفسه عن ضربة، الجمعة، التي نسبها مسؤولون أميركيون لإسرائيل وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية عدة، قائلا إنه "على حد علمه، من غير المتوقع أن ترد إيران على الضربات"، لكنه لم يذكر سببا، وفق شبكة "سي إن إن".

وفي حديث سابق لموقع "الحرة"، لم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أو ينفي، ضلوع إسرائيل في الهجوم، واكتفى بالقول: "لا تعليق حاليا".

ومن جانبها، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله إن "الضربة الإسرائيلية بالقرب من أصفهان، كانت تهدف إلى الإشارة إلى أن بإمكانها ضرب الأهداف الأكثر أهمية لإيران عندما تختار ذلك".

وتوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك منشأة "نطنز" محور البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

وتابع المسؤول الإسرائيلي قائلا: "الهجوم المحدود للغاية داخل إيران يهدف لإظهار أنه لا يوجد شيء مؤكد وأننا متجذرون في الداخل (الإيراني)، حتى بجوار منشآتكم النووية"، مضيفا: "لم تكن أصفهان خطأ ... إنها إشارة واضحة للغاية". (الحرة)
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