Advertisement

إقتصاد

ماسك يؤجل زيارته إلى الهند

Lebanon 24
20-04-2024 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1189731-638492075375458783.jpg
Doc-P-1189731-638492075375458783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، بأن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك قام بتأجيل رحلته إلى الهند التي كانت مقررة في الفترة من 21 إلى 22 نيسان.

وفي 12 نيسان الحالي، أكد ماسك على موقع X (تويتر سابقا)، أنه سيسافر إلى الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
Advertisement

وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز"، كان ماسك يعتزم خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة الهندية، مناقشة تسريع إطلاق خدمات نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية العالمية "ستارلينك" في الهند، وتوظيف استثمارات في الهند بقيمة تبلغ حوالي ملياري دولار، وبناء مصنع للإنتاج المشترك للسيارات الكهربائية في الهند.

وفي عام 2023، أرسل ماسك مقترحات استثمارية إلى الحكومة الهندية، تضمنت نشر إنتاج سيارات تسلا في الهند، وهو ما تم التفاوض عليه مع وزارة التجارة والصناعة في هذه الدولة.

وينص اقتراح ماسك على بناء مؤسسة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا، وتوطين الإنتاج في الهند وتصدير المنتجات إلى دول ثالثة. سيكون الحد الأدنى لتكلفة النماذج المنتجة حوالي 25 ألف دولار كما أعربت شركة تسلا لصناعة السيارات عن نيتها إنتاج البطاريات في الهند لخفض التكاليف.(روسا اليوم)



إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:18 | 2024-04-20
06:12 | 2024-04-20
06:02 | 2024-04-20
05:56 | 2024-04-20
05:55 | 2024-04-20
05:51 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24