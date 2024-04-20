هذه هي الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل في هجومها ضدّ إيران

أعطى حطام صواريخ عثر عليها في العراق، الجمعة، لمحة عن طبيعة الهجوم الإسرائيلي على إيران، في وقت تشير الصور إلى أن إسرائيل قد تكون استخدمت صواريخ باليستية من نوع سبارو، التي تطلق من الجو من مسافة بعيدة، وذلك في استعراض إسرائيلي يشير إلى أن تل أبيب قادرة على مهاجمة أهداف إيرانية بعيدة بنجاح.

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وبحسب ما تنقل صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول إسرائيلي قوله، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ هجومه الصاروخي بعيداً عن الحدود الإيرانية، مشيراً إلى أن إسرائيل أبلغت شركاءها أن المقاتلات التي نفذت الهجوم لم تدخل المجال الإيراني. وبحسب ما تنقل صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول إسرائيلي قوله، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ هجومه الصاروخي بعيداً عن الحدود الإيرانية، مشيراً إلى أن إسرائيل أبلغت شركاءها أن المقاتلات التي نفذت الهجوم لم تدخل المجال الإيراني.

كذلك، أكد خبراء للصحيفة بعد الاطلاع على صور نشرتها وكالة صابرين نيوز المقربة من الفصائل العراقية المسلحة أن الأجزاء التي عثر عليها تشير إلى أنها وحدات تعزيز الوقود الخاصة بصواريخ بلو سبارو إسرائيلية الصنع.



وفيما قال النظام السوري إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع دفاع جوي في المنطقة الجنوبية للبلاد، أكد مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية، لفايننشال تايمز، أن قصف أهداف في جنوبي سوريا يتناسب مع قيام إسرائيل بفتح ممرات آمنة لتمكين طائرات الجيش الإسرائيلي من شن هجمات بعيدة المدى من خارج المجال الجوي الإيراني.



ويشير إلى أن الصواريخ الإسرائيلية تخلصت من وحدات دفع الوقود الخاصة شرق العراق، مع استمرار انطلاق الرأس الحربي حتى بلوغ الأهداف في إيران.



ويصل مدى صواريخ سبارو التي تطلق من الجو إلى ألفي كيلومتر، وتتضمن ثلاثة أنواع، Black Arrow قصيرة المدى، وBlue وSilver Arrow متوسطة المدى. وبحسب شركة رافائيل الإسرائيلية المنتجة، فإن صواريخ بلو سبارو أدت "مهامها بشكل كامل حتى الآن".



وطورّت إسرائيل منظومة صواريخ سبارو لاختبار فعالية نظام الدفاع الجوي الذي يستخدم لإسقاط الصواريخ الباليستية التي تستهدف إسرائيل، قبل أن تشرع في إنتاج نسخة أخرى برأس حربي.



في غضون ذلك، قال محلل استخبارات المصادر المفتوحة، جون ريدج، للصحيفة، إنه من المحتمل أن تكون إسرائيل قد استخدمت نوعاً آخر وهي صواريخ روكس الدقيقة، التي تطلق من الجو بنفس آلية صاروخ سبارو، ومن إنتاج شركة رافائيل كذلك.



كذلك، قال عاموس يادلين، الجنرال السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، إنه بغض النظر عن الطريقة التي نفذت بها إسرائيل الضربة على إيران، فإن مجرد حدوثها من شأنه أن يبعث برسالة قوية، مشيراً في تعليقه على صور حطام الصواريخ إلى أنها "أجزاء من سلاح لم يستخدم من قبل، وبقدرات بعيدة المدى". (العربي الجديد)