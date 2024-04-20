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عربي-دولي
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
20-04-2024
|
04:28
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في حادثة مروعة، توفي الرجل الذي أضرم النار في نفسه أمام دار محكمة بنيويورك، تحاكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفقا لما بثته شبكة NBC News الأميركية، مشيرة إلى ان موظفين في المستشفى الذي تم نقل Maxwell Azzarello اليه، أبلغوا الشرطة فجر اليوم السبت بوفاته، من دون ذكر للتفاصيل.
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وكان ماكسويل أزاريلو، وهو في منتصف الثلاثينات، ومن مدينة "سانت أوغسطين" في ولاية فلوريدا، ألقى منشورات عن نظرية المؤامرة في الهواء ثم أشعل النار بنفسه أمس الجمعة في منطقة احتجاج مخصصة للمتظاهرين المؤيدين والمناهضين لترامب، بعدما أخرج علبة من حقيبته تحتوي على ما يعتقد أنه مسرّع يحتوي على الكحول، ثم سكب سائلا على جسمه وبدأ يشتعل بالنار، وسريعا هرع اليه ضباط ومدنيون ونجحوا في إخماد النار باستخدام معاطف.
وفي الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام، يظهر أزاريو وقد أشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه، وسرعان ما هرع عناصر الأمن إليه، ولم تمضِ ثوانٍ حتى سقط أرضا، وفقا لما قال شهود، ذكروا أيضا أنه كان يقف في الحديقة المحاصرة عندما أحرق نفسه، ما أدى إلى حالة ذعر وصدمة بين المارة، إلى أن تم نقله إلى مستشفى، لم يقو فيه على ما أصابه من حرق شديد، ففارق الحياة حاملا معه سبب إقدامه على الانتحار.(العربية)
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