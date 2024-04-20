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عربي-دولي

بايدن وترامب خارج قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخص نفوذا

Lebanon 24
20-04-2024 | 04:28
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لم يُدرج الرئيس الأميركي جو بايدن في قائمة مجلة "تايم" لـ"أكثر 100 شخص نفوذاً" في العالم لعام 2024، بعد حصوله على هذا التصنيف خلال الثلاث السنوات الماضية.

كما لم يدرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على القائمة أيضاً في هذا العام "الانتخابي"، بينما كان كلا المرشحين الرئاسيين قد ظهرا سابقاً في نسخة عام 2020 من هذه القائمة.
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وغابت نائبة الرئيس كمالا هاريس كذلك عن قائمة هذا العام، التي نشرت يوم الأربعاء وشملت قادة وفنانين ورجال أعمال ورياضيين ونشطاء وسياسيين.

وفي حين كان المرشحان الرئاسيان غائبين، كان حاكمان بارزان موجودان بالفعل وهما حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم.
وصعد كلا الحاكمين إلى الأضواء على مستوى الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وأشاد ترامب بأبوت لعمله على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وقال في فبراير الماضي إنه "يفكر" باختياره كنائب للرئيس.

من جهتها ذكرت مجلة "تايم" في تعريفها لأبوت إنه "على الرغم من بعض الأخطاء الصارخة.. لا يزال أحد أكثر رجال حزبه إقناعاً".

بدوره، يطمح حاكم كاليفورنيا نيوسوم للحصول على منصب أعلى بحسب بعض المراقبين.
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