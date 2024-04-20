الجريمة مستمرة.. أرقامٌ جديدة عن "الأسرى الفلسطينيين" داخل سجون إسرائيل!

قبل أيام، احتفل الفلسطينيون يوم 17 نيسان الجاري، بـ"يوم الأسير الفلسطيني"، وذلك لتسليط الضوء على معاناة ونضال الأسرى من أجل التحرّر من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وفي ما يلي أرقام أساسية تفضحُ جرائم إسرائيل بحق الأسرى وهي على النحو التالي:

1- هناك أكثر من 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 80 أسيرة

2- عدد الصحافيين الأسرى هو 56 بحسب آخر البيانات، علماً أن 45 منهم تمَّ اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول الماضي وما زالوا رهن الإعتقال، بينهم 4 صحافيات

3- النساء: هناك 80 أسيرة باستثناء أسيرات غزة

4- الأطفال: أكثر من 200 قاصر دون سن الـ18 عاماً يقبعون في سجون الإحتلال الإسرائيليّ

5- الشهداء: ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 252 شهيداً منذ عام 1967، فيما ارتقى داخل سجون الاحتلال 16 أسيراً ومعتقلاً بين السابع من تشرين الأول الماضي

6- منذ السابع من تشرين الأول 2023، حصلت أكثر من 8270 حملة اعتقالٍ في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما تم اتخذ 5168 أمر اعتقال إداري، والذي يأتي من دون تهمة أو محاكمة

7- البيانات تشير إلى أن 17 عضواً من المجلس التشريعي الفلسطيني هم في عداد المعتقلين، معظمهم مُعتقلون إدارياً، وأكبرهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات. (العربي الجديد)