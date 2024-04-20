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عربي-دولي

مشادة بين نتنياهو ووزيرة ألمانية.. وبرلين تشتكي!

Lebanon 24
20-04-2024 | 04:54
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أكدت ألمانيا أمس الجمعة أنها اشتكت إلى طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب تسريب ما وصفته بتقرير "مشوه" إلى الصحافة عن خلاف بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونتنياهو.
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وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية وكذلك صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار عن مشادة كلامية بين نتنياهو وبيربوك خلال زيارة الوزيرة الألمانية لإسرائيل هذا الأسبوع.

ورداً على سؤال عن التقرير بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية، قالت بيربوك "نحن لا ننشر مناقشات سرية".

وأضافت "السفير الألماني كان على اتصال بطاقم رئيس الوزراء وأوضح وجهة نظرنا حيال نشر مثل هذه التقارير المشوّهة".

وتابعت: "تم الإعراب لنا عن الأسف بخصوص النشر الذي لم يتضح مصدره".

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، تم عرض لقطات مصورة على بيربوك لأسواق بها إمدادات وفيرة من المواد الغذائية في قطاع غزة، بالإضافة إلى صور للشواطئ في المنطقة الساحلية حيث كان الفلسطينيون يسبحون.

وردت بيربوك بانتقاد نتنياهو بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، قائلة إن الصور لا تعكس الوضع الحقيقي هناك، ما أثار رد رئيس الوزراء الذي قال إن إسرائيل "ليست مثل النازيين" الذين يفبركون الواقع.

وقال سفير ألمانيا لدى إسرائيل ستيفن زيبرت على منصة إكس إن "نقاطاً رئيسية" في تقارير وسائل الإعلام "خاطئة ومضللة"، لكنه لم يحددها.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تحويل جزء كبير من القطاع لأنقاض، حيث تحذر الأمم المتحدة ووكالات إغاثة من مجاعة محتملة.

وعلى الرغم من المخاوف العالمية المتزايدة بشأن الوضع الإنساني في غزة، رفض نتنياهو هذا الأسبوع أي مزاعم بشأن حدوث مجاعة، مشدداً على أن إسرائيل تفعل "أكثر من اللازم" في ما يتعلق بالقضية الإنسانية، بحسب مكتبه.

وكانت بيربوك تزور إسرائيل لإظهار دعم بلادها بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران نهاية الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيّرة. (العربية)


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