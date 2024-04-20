Advertisement

عربي-دولي

عبد اللهيان: أسلحة إسرائيل تشبه ألعاب أطفالنا

Lebanon 24
20-04-2024 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1189761-638492120139056873.jpg
Doc-P-1189761-638492120139056873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، الاعتراف بأن إسرائيل كانت وراء الهجوم الأخير على بلاده ووصف الأسلحة التي استخدمت بأنها أشبه بألعاب الأطفال.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، قال عبد اللهيان: "ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة، لقد كانت أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفالنا، وليس الطائرات بدون طيار."
Advertisement

وأضاف: "إيران لا تخطط للرد ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا، طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود فعل جديدة".

وتابع: "إذا اتخذت إسرائيل إجراء حاسماً ضد بلدي وثبت لنا ذلك فإن ردنا سيكون فورياً وإلى أقصى الحدود وسيجعلهم يندمون عليه".

وبدأ التصعيد الأخير بين الدولتين في الأول من أبريل الجاري، عندما قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، قد وأسفرت العملية عن مقتل جنرالين وخمسة ضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وليلة الخميس الجمعة، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:50 | 2024-04-20
08:38 | 2024-04-20
08:32 | 2024-04-20
08:00 | 2024-04-20
07:48 | 2024-04-20
07:24 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24