دخل الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" عامه الـ20 في غيبوبة وفقاً لأحدث صور وتعليق نشرته الأميرة ريما بنت طلال في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقاً).



وقالت الأميرة في تعليق على الصور التي تتضمن لقطات من طفولة الأمير النائم: "مرت 20 سنة على وجودك في المستشفى. روحك الجميلة وقلبك الطاهر لم يغيبا عن قلوبنا لحظة. استودعتك حبيبي الوليد بن خالد عند الله الذي لا تضيع ودائعه".



وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرّض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".

واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أميركيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.



ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملاً في أن يُشفى، وعلّق على هذا الأمر قائلاً: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره. من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".



وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى، قائلة في تعليق العام 2019: " الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".