حول هجوم أصفهان.. ماذا طلبت إدارة بايدن من البنتاغون والخارجية والمخابرات؟

تدربت إسرائيل بشكل دائم لأكثر من عقد من الزمان، على حملات القصف والصواريخ التي من شأنها أن تدمر المنشآت النووية الإيرانية، حيث يقع الكثير منها حول مدينة أصفهان ومجمع ناطنز للتخصيب النووي على بعد 75 ميلا إلى الشمال. لكن هذا ليس ما اختاره مجلس وزراء الحرب التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القيام به في ساعات ما قبل فجر يوم الجمعة. وفي المقابلات، قال المحللون والخبراء النوويون إن القرار كان واضحا، وكذلك كان الصمت الذي أعقب ذلك طبقا لما أوردته نيويورك تايمز الأميركية.

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ولم تقل إسرائيل شيئا تقريبا عن الضربة المحدودة، التي يبدو أنها تسبب بضرر ضئيل في إيران، لكنها كانت بإشارة كبيرة وطويلة الأمد. حيث أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن القرار الإيراني بالتقليل من شأن الانفجارات في أصفهان واقتراحات المسؤولين الإيرانيين، بأن إسرائيل ربما لم تكن مسؤولة كان جهدا واضحا من قبل الحرس الثوري الإسلامي لتجنب جولة أخرى من التصعيد.



وداخل البيت الأبيض، طلب المسؤولون من البنتاغون، ووزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات التزام الصمت بشأن العملية، على أمل تخفيف جهود إيران لتهدئة التوترات في المنطقة.



وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن العلاقات بين إسرائيل وإيران أصبحت الآن في مكان مختلف تماما عما كانت عليه قبل أسبوع واحد فقط. لقد اختفت الآن المحرمات ضد الضربات المباشرة على أراضي البعض. وإذا كانت هناك جولة أخرى من الصراع فقد يشعر كلا الجانبين بمزيد من الحرية في إطلاق النار مباشرة على الآخر.



وكان نتنياهو تحت ضغوط كبيرة حيث كان الرئيس بايدن يحثه على "أخذ الفوز" بعد وابل من الصواريخ غير الفعالة أطلقتها إيران الأسبوع الماضي، في حين كان المتشددون في إسرائيل يحثونه على الرد بقوة لإعادة الردع بعد أول جهد مباشر لضرب إسرائيل من الأراضي الإيرانية في السنوات الـ 45 منذ الثورة الإيرانية.



وأدرك البيت الأبيض أنه غير قادر على منع نتنياهو من ضرب إيران ، لذلك حث البيت الأبيض والبنتاغون على ما يرقى إلى ما وصفه أحد كبار المسؤولين الأميركيين بأنه "إشارة، وليس ضربة"، مع الحد الأدنى من فرصة وقوع إصابات. ولكن على الرغم من أنه كان خيارا بسيطا، إلا أن آثاره طويلة الأجل وكبيرة على الحرس الثوري وفرق العلماء الذين يعملون في البرنامج النووي الإيراني.



ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن ذلك قد يسرع المواجهة حول البرنامج النووي نفسه، الذي أصبح أكثر تعقيدا للمفتشين على مدى العامين الماضيين. (العربية)