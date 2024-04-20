تقرير جديد.. هذا ما كشفته هجمات إيران ضد إسرائيل عن "أسلحتها"

Advertisement

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنّ "أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل، أظهر القوة العسكرية الإيرانية والتقدم الذي أحرزته في برنامجها للأسلحة المحلية، غير أنه كشف أيضاً عن محدودية ترسانتها".وأشارت إلى أنه رغم إطلاق إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ في هجومها، الذي يمثل أكبر عرض لقوتها العسكرية، إلا أن الأضرار الناجمة عنه كانت "محدودة نسبياً".وأرجعت الصحيفة ذلك جزئياً إلى التنسيق المسبق للهجوم، الأمر الذي منح الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة متسعا من الوقت، لنشر وتفعيل منظومات الدفاع الجوي.واستدركت: "ويعود السبب أيضاً إلى نقاط الضعف وأوجه القصور في قدرات الأسلحة الإيرانية المتوسطة وبعيدة المدى، ما يحد من فاعلية ضرباتها ويقلل من تأثيرها رغم حجمها الكبير".وكانت إيران أطلقت قرابة 350 صاروخاً وطائرة مسيرة، في ردها على استهداف قنصليتها بدمشق، والذي تسبب باغتيال مسؤول الحرس الثوري في سوريا، وعدد من القيادات العسكرية.وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان وسط البلاد، "وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجياً لاحقاً.وعقب الأنباء عن الهجوم، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان.وقال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، إن صوت الانفجار بمدينة أصفهان "ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشبوه، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".