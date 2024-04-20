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عربي-دولي

قاتل متسلسل يستهدف النساء في دولة بارزة.. السلطات اعتقلته وهذا ما عثر في منزله!

Lebanon 24
20-04-2024 | 07:24
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أعلنت شرطة مكسيكو سيتي الجمعة، أنها تحقق مع مشتبه به في جريمة قتل باعتباره قاتلا متسلسلا محتملا بعد العثور على عظام ومنشار ودماء وبطاقات هوية لنساء مفقودات في غرف استأجرها.

ولم يعلن مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي اسم المشتبه به، لكنهم قالوا إنه يقبع قيد الاحتجاز لحين المحاكمة بتهمة القتل والشروع في قتل امرأتين.
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والثلاثاء، انتظر المشتبه به امرأة لتغادر شقتها، ثم دخل إليها واعتدى على ابنتها البالغة من العمر 17 عاما جنسيا وخنقها، وبعد أن عادت الأم ورأته يغادر، طعنها في رقبتها ولاذ بالفرار، لكنها نجت فيما ابنتها لم تنج.

ولأن المشتبه به كان يعيش بالقرب من مسرح الجريمة، فقد تم التعرف عليه سريعا وألقي القبض عليه، وتماشيا مع القانون المكسيكي، أعلنت الشرطة اسمه الأول فقط، ميغيل.

وعندما قام المحققون بتفتيش شقة استأجرها في مكان قريب، عثروا على أدلة صادمة "تشير بوضوح إلى أننا نبحث عن قاتل متسلسل محتمل للنساء"، وفقا للمدعي العام في المدينة، أوليسيس لارا.

وأثناء تفتيش الشقة، عثر على "مواد بيولوجية"، لم يتحدد بعد ما إذا كانت لحما، بقع دماء وعظام ومنشار وهواتف محمولة وبطاقات هوية نسائية مفقودة.

وبحسب لارا، فإن الأمر الأكثر إثارة للخوف هو عثور المحققين على "سلسلة من دفاتر الملاحظات التي تروي عن الأفعال التي ارتكبها ميغيل ضد ضحاياه".

ولم يذكر لارا عدد مجموعات العظام أو بطاقات الهوية التي تم العثور عليها، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أرقاما تتراوح بين 7 إلى نحو 20 ضحية محتملة.

وتواجه سلطات مكسيكو سيتي أسئلة حول سبب عدم بذلها جهدا يذكر للتحقيق في حالات اختفاء النساء، حتى يتم العثور على جثثهن. (سكاي نيوز)

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