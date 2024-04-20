21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجوم على حشود إسرائيلية بغزة بقميص نادي "الزمالك" المصري.. وفيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
20-04-2024
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر استهداف المقاومة الفلسطينية حشوداً إسرائيلية شرق محافظة الوسطى، بقميص أحد أعرق الأندية المصرية، ما تسبب في ضجة كبيرة بمصر.
وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو قصف إسرائيل بقميص النادي الملكي المصري، وقاموا بربطه بفيديو سابق هاجم فيه التلفيزيون الإسرائيلي مشجعي الفارس الأبيض لدعمه غزة ورفضه رعاية كوكولا للنادي كونها شركة تدعم الجيش الإسرائيلي.
Advertisement
ونشر حساب "الزمالك المصرى 1911" على "فيسبوك" المقطع معلقا: "فخر وشرف مابعده شرف ان يرتدي خير اهل الارض واهل الرباط والجهاد تيشيرت الزمالك اثناء العمل والدفاع عن الارض والدين".
وحقق الفيديو الذي أظهر لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" حشودا إسرائيلية يوم أمس بقميص الزمالك، ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره.
وعلق أحد رواد الموقع: "نادي الزمالك نادي الكرامة والوطنية رفض أن تكون شركة كوكاكولا الراعي الرسمي له كما فعل غيره على الرغم من الاغراءات المالية ولكن المسألة دين ومبدأ وقيم وأخلاق ولهذا شرف للزمالك أن يرتدي المقاومة فانلة الزمالك".
ورأى رواد آخرون بأنه "لو كانت التفاهة دي على بالهم ما كانوش بقوا كده، لا فيه حاجة اسمها زمالكاوي ولا فيه حاجة اسمها أهلاوي".
بينما كتب أحد الناشطين على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "شرف لنا كزملكاويه ان المقاومه ترتدي زى الزمالك .. زاد الزمالك قيمة وقامة".
وعلق ناشط آخر: "يتشرف الزمالك اليوم، هنيئا له، فقد ذكرته المقاومة في قلب طوفان الاقصى".
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
13:09 | 2024-04-19
19/04/2024 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود!
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود!
13:36 | 2024-04-19
19/04/2024 01:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير داخل مستشفى في الضاحية.. تفاصيل تكشف ما حدث!
Lebanon 24
توترٌ كبير داخل مستشفى في الضاحية.. تفاصيل تكشف ما حدث!
16:35 | 2024-04-19
19/04/2024 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
12:00 | 2024-04-19
19/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل لإغتيال قادة "حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنها!
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل لإغتيال قادة "حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنها!
14:00 | 2024-04-19
19/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:16 | 2024-04-20
بوتين يأمر الحكومة بوضع مقترحات لتبادل الحبوب مع دول البريكس
11:15 | 2024-04-20
الرئيس التركي يلتقي زعيم حماس في اسطنبول
10:54 | 2024-04-20
مراهنة "عالية الخطورة" على مشروع التريليون دولار
10:42 | 2024-04-20
عاجل من الدنمارك.. تهديدٌ بوجود قنبلة يُغلق ثاني أكبر مطارات البلاد!
10:00 | 2024-04-20
لبنان أساسيّ فيها.. هذه أبرز المواجهات بين إيران وإسرائيل!
09:45 | 2024-04-20
آخر خبر عن الكائنات الفضائية.. دليل علمي على وجودها فهل يصل لها البشر؟
فيديو
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
20/04/2024 18:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
20/04/2024 18:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
02:26 | 2024-04-20
20/04/2024 18:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24