هجوم على حشود إسرائيلية بغزة بقميص نادي "الزمالك" المصري.. وفيديو يوثق المشهد!





وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو قصف إسرائيل بقميص النادي الملكي المصري، وقاموا بربطه بفيديو سابق هاجم فيه التلفيزيون الإسرائيلي مشجعي الفارس الأبيض لدعمه غزة ورفضه رعاية كوكولا للنادي كونها شركة تدعم الجيش الإسرائيلي.

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ونشر حساب "الزمالك المصرى 1911" على "فيسبوك" المقطع معلقا: "فخر وشرف مابعده شرف ان يرتدي خير اهل الارض واهل الرباط والجهاد تيشيرت الزمالك اثناء العمل والدفاع عن الارض والدين". انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر استهداف المقاومة الفلسطينية حشوداً إسرائيلية شرق محافظة الوسطى، بقميص أحد أعرق الأندية المصرية، ما تسبب في ضجة كبيرة بمصر.وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو قصف إسرائيل بقميص النادي الملكي المصري، وقاموا بربطه بفيديو سابق هاجم فيه التلفيزيون الإسرائيلي مشجعي الفارس الأبيض لدعمه غزة ورفضه رعاية كوكولا للنادي كونها شركة تدعم الجيش الإسرائيلي.ونشر حساب "الزمالك المصرى 1911" على "فيسبوك" المقطع معلقا: "فخر وشرف مابعده شرف ان يرتدي خير اهل الارض واهل الرباط والجهاد تيشيرت الزمالك اثناء العمل والدفاع عن الارض والدين".

وحقق الفيديو الذي أظهر لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" حشودا إسرائيلية يوم أمس بقميص الزمالك، ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره.



وعلق أحد رواد الموقع: "نادي الزمالك نادي الكرامة والوطنية رفض أن تكون شركة كوكاكولا الراعي الرسمي له كما فعل غيره على الرغم من الاغراءات المالية ولكن المسألة دين ومبدأ وقيم وأخلاق ولهذا شرف للزمالك أن يرتدي المقاومة فانلة الزمالك".



ورأى رواد آخرون بأنه "لو كانت التفاهة دي على بالهم ما كانوش بقوا كده، لا فيه حاجة اسمها زمالكاوي ولا فيه حاجة اسمها أهلاوي".



بينما كتب أحد الناشطين على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "شرف لنا كزملكاويه ان المقاومه ترتدي زى الزمالك .. زاد الزمالك قيمة وقامة".



وعلق ناشط آخر: "يتشرف الزمالك اليوم، هنيئا له، فقد ذكرته المقاومة في قلب طوفان الاقصى".