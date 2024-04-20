Advertisement

عربي-دولي

هجوم على حشود إسرائيلية بغزة بقميص نادي "الزمالك" المصري.. وفيديو يوثق المشهد!

Lebanon 24
20-04-2024 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1189792-638492220771884830.jpg
Doc-P-1189792-638492220771884830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر استهداف المقاومة الفلسطينية حشوداً إسرائيلية شرق محافظة الوسطى، بقميص أحد أعرق الأندية المصرية، ما تسبب في ضجة كبيرة بمصر.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو قصف إسرائيل بقميص النادي الملكي المصري، وقاموا بربطه بفيديو سابق هاجم فيه التلفيزيون الإسرائيلي مشجعي الفارس الأبيض لدعمه غزة ورفضه رعاية كوكولا للنادي كونها شركة تدعم الجيش الإسرائيلي.
Advertisement

ونشر حساب "الزمالك المصرى 1911" على "فيسبوك" المقطع معلقا: "فخر وشرف مابعده شرف ان يرتدي خير اهل الارض واهل الرباط والجهاد تيشيرت الزمالك اثناء العمل والدفاع عن الارض والدين".
 
 
قميص أشهر أندية مصر يثير تفاعلا كبيرا خلال الهجوم على حشود إسرائيلية (فيديو)
وحقق الفيديو الذي أظهر لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" حشودا إسرائيلية يوم أمس بقميص الزمالك، ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره.

وعلق أحد رواد الموقع: "نادي الزمالك نادي الكرامة والوطنية رفض أن تكون شركة كوكاكولا الراعي الرسمي له كما فعل غيره على الرغم من الاغراءات المالية ولكن المسألة دين ومبدأ وقيم وأخلاق ولهذا شرف للزمالك أن يرتدي المقاومة فانلة الزمالك".

ورأى رواد آخرون بأنه "لو كانت التفاهة دي على بالهم ما كانوش بقوا كده، لا فيه حاجة اسمها زمالكاوي ولا فيه حاجة اسمها أهلاوي".

بينما كتب أحد الناشطين على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "شرف لنا كزملكاويه ان المقاومه ترتدي زى الزمالك .. زاد الزمالك قيمة وقامة".

وعلق ناشط آخر: "يتشرف الزمالك اليوم، هنيئا له، فقد ذكرته المقاومة في قلب طوفان الاقصى".

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:16 | 2024-04-20
11:15 | 2024-04-20
10:54 | 2024-04-20
10:42 | 2024-04-20
10:00 | 2024-04-20
09:45 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24