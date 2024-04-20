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عربي-دولي

هكذا علّق إيلون ماسك على احتمال حظر "تيك توك" في أميركا

Lebanon 24
20-04-2024 | 08:38
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اعلن إيلون ماسك، امس الجمعة، معارضته لحظر شبكة "تيك توك" المحتمل في الولايات المتحدة، لافتاً الى أن هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة "إكس".
 
وكتب ماسك في منشور عبر منصة "اكس": "برأيي، لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة إكس".
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واعتبر أنّ "قراراً مماثلاً يتعارض مع حرية التعبير. وهذا ليس ما تمثله الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وعلى قانون بشأن الشبكة الاجتماعية.

وفي حال دخل القانون حيز التنفيذ، ستُجبَر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك ("بايت دانس") على بيعه في غضون بضعة أشهر وإلا سيُحظر من متجري تطبيقات "آبل" و"غوغل" الولايات المتحدة.

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