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عربي-دولي

مجموعة تعلن عن اختراقها قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي.. من هي؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 08:32
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أعلنت مجموعة القراصنة "أنونيموس" نجاحها في اختراق قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي، واعتزامها نشر وثائق عسكرية من هذه القاعدة.

وقالت المجموعة في بيان إن لديها أكثر من 20 غيغابايت من البيانات، بما في ذلك أكثر من 233 ألف وثيقة.
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وعرض البيان مقاطع فيديو مع شرائح تحمل شعارات لأقسام في هيئة الأركان الإسرائيلية، لكن حسب صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية فإن صحة هذه المزاعم غير مؤكدة.

ووفق "جيروسالم بوست"، أكد الجيش الإسرائيلي أن احتمال تسرّب المعلومات "متدن"، ولمّح إلى احتمال أن يكون هدف القراصنة "إشعال حرب نفسية".

وقبل أسابيع، تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن منشورات لمجموعة "أنونيموس"، تزعم فيها نجاح قراصنتها في سرقة وثائق من مفاعل ديمونة النووي، ومحو بعض المعلومات من أنظمة الكمبيوتر في المفاعل.

ومنذ بدأت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في تشرين الاول من العام الماضي، باتت في مرمى قراصنة إلكترونيين مؤيدين للفلسطينيين.

وأصدرت السلطات في إسرائيل تحذيرات متكررة من النقر على "الروابط المشبوهة"، ودعت للإبلاغ عن أي مؤشرات على هجمات إلكترونية. (سكاي نيوز)

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