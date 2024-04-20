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عربي-دولي

أمير وأميرة ينهيان زواجهما بعد 14 عاماً.. من هما؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 08:50
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أعلن مكتب العائلة المالكة السابقة في اليونان من خلال موقعه على الإنترنت، طلاق الأمير نيكولاس ابن آخر ملوك اليونان الملك الراحل قسطنطين، وزوجته الأميرة تاتيانا، وذلك بعد زواج دام 14 عاماً.

وجاء في بيان مكتب العائلة المالكة السابقة: "الأمير نيكولاوس والأميرة تاتيانا، بعد أربعة عشر عاماً من العيش معاً، قرّرا إنهاء زواجهما. كلاهما يعبر عن صعوبة هذا القرار، والتقدير والاحترام العميقين اللذين يكنانهما لبعضهما بعضاً، ولكن أيضاً الحب الذي سارا به طوال هذه السنوات، وقيم الاحترام والتفاهم نفسها ستشكل أساس علاقتهما في المستقبل، علاقة صداقة عميقة وصادقة، وسيستمران في العيش والنشاط في اليونان، المكان الذي يشعران فيه وكأنهما في بيتهما". وتابع البيان: "ستكون العائلة إلى جانبهما دائماً". واختتم البيان بالشكر: "شكراً جزيلاً لكم على احترامكم وتقديركم".
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وفي اليوم الذي أُعلن فيه انفصالهما، شاركت تاتيانا صورة لها من جبل ليكابيتوس عبر ستوري إنستغرام الخاصة بها، وكتبت: "الهدوء فوق فوضى أثينا -الجبال والبحر والمدينة، كل ذلك في نفس واحد. هذا هو سحر هذه المدينة: أقصى حدودها والعثور على كل شيء بينهما".
وكان آخر ظهور للأمير نيكولاوس والأميرة تاتيانا، في خدمة الشكر للملك قسطنطين الراحل، حيث اجتمع أفراد العائلتين الملكيتين اليونانية والبريطانية في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور لأداء الخدمة في 27 من شباط 2024. (سيدتي)

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