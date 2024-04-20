Advertisement

عربي-دولي

عاجل من الدنمارك.. تهديدٌ بوجود قنبلة يُغلق ثاني أكبر مطارات البلاد!

Lebanon 24
20-04-2024 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1189822-638492324650932587.jpg
Doc-P-1189822-638492324650932587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الشرطة الدنماركية القبض على رجل اليوم السبت، بعد تهديد بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.
 
وأُخلي المطار الواقع في وسط غرب الدنمارك، ولا يزال مغلقاً عقب التهديد.
Advertisement
 
Billund Airport


وقال مفتش الشرطة مايكل فايس في بيان: "تمت عملية الإخلاء بهدوء وعلى النحو المتوقع، واتّبع المسافرون تعليماتنا".

وذكرت الشرطة أن التحقيقات في الحادث مستمرة، مضيفةً أنه لم يتضح بعد متى سيعاد فتح المطار. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2024-04-20
13:20 | 2024-04-20
13:04 | 2024-04-20
13:00 | 2024-04-20
12:42 | 2024-04-20
12:40 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24