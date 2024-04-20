عاجل من الدنمارك.. تهديدٌ بوجود قنبلة يُغلق ثاني أكبر مطارات البلاد!

ألقت الشرطة الدنماركية القبض على رجل اليوم السبت، بعد تهديد بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.

وأُخلي المطار الواقع في وسط غرب الدنمارك، ولا يزال مغلقاً عقب التهديد.

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