الرئيس التركي يلتقي زعيم حماس في اسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إسطنبول.
وعقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" في إسطنبول.
التقى الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إسطنبول.
وعقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" في إسطنبول.https://t.co/BeKjAXWvuj pic.twitter.com/8CVyDjO5Gu
— Anadolu العربية (@aa_arabic) April 20, 2024
التقى الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إسطنبول.
وعقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" في إسطنبول.https://t.co/BeKjAXWvuj pic.twitter.com/8CVyDjO5Gu