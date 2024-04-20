الرئيس التركي يلتقي زعيم حماس في اسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إسطنبول.



وعقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" في إسطنبول.https://t.co/BeKjAXWvuj pic.twitter.com/8CVyDjO5Gu