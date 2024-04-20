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عربي-دولي

عباس: سنعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:00
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وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، الفيتو الأميركي بمجلس الأمن ضد طلب بلاده العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بأنه "مخيب للآمال"، قائلا إن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في علاقاتها مع واشنطن.

 جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، حمل في أغلبها انتقادا للولايات المتحدة بسبب إجهاضها مشروع قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

 وقال عباس إن "تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو، موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر".

 وحمل الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة".

 وأضاف أن استخدام "الفيتو يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي".

 وتابع: "بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أمريكا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا".

 وأردف: "لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة".

 واتهم عباس واشنطن بأنها "سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها".

 ولفت إلى أنه "تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ يؤدي إلى وقف الحرب وإيجاد رؤية مشتركة تنهي عدم الاستقرار والتوتر".

 واستدرك "لكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة".

 وطلب عباس من الولايات المتحدة إدراك "أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها".

 وقال إن "سياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام لأحد".

 ودعا الرئيس الفلسطيني "الإدارة الأميركية لمراجعة سياساتها الخاطئة".

 وحذر "من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة مسعورة على الأونروا الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان بالمنطقة إلى شفا الهاوية".

 وشدد عباس على أن "القيادة الفلسطينية ستسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو أجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع".

 واستدرك: "سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا".

 وحذر من أن "المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية".

 وأشاد الرئيس عباس بـ"مواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

 وأكد "تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتباره حقا ثابتا ومشروعا لشعبنا الفلسطيني"، وفق "وفا".

( الأناضول)

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