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عربي-دولي

وزير خارجية الصين: قبول فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح الظلم التاريخي

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:20
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قال وزير خارجية الصين وانغ يي، السبت، إن القبول الفوري بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة يعد خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده.

 جاءت تصريحات وانغ في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية بابوا نيو غينيا جاستن تكاتشينكو.

 وشدد وانغ على أن "العضوية الكاملة والفورية لفلسطين في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح الظلم التاريخي الذي طال أمده".

 وأضاف أن "عضوية فلسطين بالأمم المتحدة هي التزام دولي يجب أن تفي به كل دولة عضو في الأمم المتحدة".

 وأشار وانغ إلى أن العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة لا ينبغي أن تأتي نتيجة للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، بل كشرط مسبق يمنح لفلسطين للمشاركة بالمفاوضات، ويكون بمثابة خطوة رئيسية نحو تحقيق حل الدولتين".

 وتابع قائلا إن "المجتمع الدولي يشعر باستياء وخيبة أمل عميقين تجاه الولايات المتحدة على خلفية استخدامها مؤخرا سلطة النقض (الفيتو) لحرمان فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

 وسلط الضوء على أهمية تحرك الولايات المتحدة لإظهار دعمها المزعوم لحل الدولتين.

( الأناضول)
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