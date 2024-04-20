Advertisement

عربي-دولي

إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بانتخابات مبكرة وتبادل الأسرى بغزة

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1189855-638492385212311622.jpg
Doc-P-1189855-638492385212311622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طالب مئات المتظاهرين في مدينة رحوفوت وسط إسرائيل، مساء السبت، بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تظاهر المئات عند تقاطع معهد وايزمان في رحوفوت، مطالبين بالدفع نحو الانتخابات وإطلاق سراح المختطفين".

 وانضم إلى المظاهرة، رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق موشيه (بوغي) يعلون، الذي من المقرر أن يلقي لاحقا كلمة أمام المحتجين، وفق المصدر ذاته.

 ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، مساء السبت، تظاهرات حاشدة في تل أبيب و55 موقعا في أنحاء مختلفة في البلاد، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

 وقالت الصحيفة: "ستنطلق مظاهرة الانتخابات الآن، الليلة (السبت) عند الساعة 19.30 (16:20 ت.غ) عند مفرق عزرائيلي في تل أبيب".

 وأضافت "فيما ستنظم في الوقت نفسه مظاهرات في نحو 55 موقعا في عموم البلاد تطالب بعودة التفويض إلى الشعب وتحديد موعد للانتخابات".

 وستنظم مظاهرات في القدس الغربية أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأمام منزله الخاص في قيسارية (شمال) حيث يقضي إجازة السبت، كما ستنطلق مسيرة في حيفا (شمال) وفق المصدر ذاته.

( الأناضول)
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2024-04-20
13:20 | 2024-04-20
13:04 | 2024-04-20
13:00 | 2024-04-20
12:42 | 2024-04-20
12:20 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24