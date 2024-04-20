إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بانتخابات مبكرة وتبادل الأسرى بغزة

طالب مئات المتظاهرين في مدينة رحوفوت وسط إسرائيل، مساء السبت، بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تظاهر المئات عند تقاطع معهد وايزمان في رحوفوت، مطالبين بالدفع نحو الانتخابات وإطلاق سراح المختطفين".

وانضم إلى المظاهرة، رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق موشيه (بوغي) يعلون، الذي من المقرر أن يلقي لاحقا كلمة أمام المحتجين، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، مساء السبت، تظاهرات حاشدة في تل أبيب و55 موقعا في أنحاء مختلفة في البلاد، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة: "ستنطلق مظاهرة الانتخابات الآن، الليلة (السبت) عند الساعة 19.30 (16:20 ت.غ) عند مفرق عزرائيلي في تل أبيب".

وأضافت "فيما ستنظم في الوقت نفسه مظاهرات في نحو 55 موقعا في عموم البلاد تطالب بعودة التفويض إلى الشعب وتحديد موعد للانتخابات".

وستنظم مظاهرات في القدس الغربية أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأمام منزله الخاص في قيسارية (شمال) حيث يقضي إجازة السبت، كما ستنطلق مسيرة في حيفا (شمال) وفق المصدر ذاته.

( الأناضول)