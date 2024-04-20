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إسرائيل تنتقد لقاء الرئيس التركي مع هنية: "هذا عار عليك"

Lebanon 24
20-04-2024 | 13:04
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رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ووصفه بأنه "وصمة عار" على جبين أردوغان.
وقال كاتس: "الإخوان المسلمون".. الاغتصاب والقتل وتدنيس الجثث وحرق الأطفال. أردوغان، هذا عار عليك!".
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واستقبل أردوغان اليوم في إسطنبول إسماعيل هنية والوفد المرافق له حيث بحثوا عددا من الملفات وعلى رأسها الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والأوضاع الكارثية في القطاع، وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة.
وأكد أردوغان خلال لقائه بهنية أن تركيا ستواصل مساعيها الديبلوماسية، للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون.
وشدد الجانبان على ضرورة التوصّل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة، مؤكدين "أن إسرائيل ستدفع الثمن بسبب اضطهادها للفلسطينيين". (RT)
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