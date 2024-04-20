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عربي-دولي

"قطع تعود للعصر الروماني".. استعادة قطع أثرية مسروقة بتونس

Lebanon 24
20-04-2024 | 13:40
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تمكن الحرس الوطني بتوزر جنوب غربي تونس، يوم الجمعة، من استرجاع قطع أثرية تعود للحقبة الرومانية تمت سرقتها من الموقع الأثري "قبّاش" بمعتمدية حامة الجريد من ولاية توزر.

 وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن شخصين سرقا القطع الأثرية ووضعاها في ضيعة فلاحية وسط الواحة القديمة بحامة الجريد.

 القطع الأثرية المسروقة هي حجارة كبيرة مهندمة ترجع للفترة الرومانية وعدة قطع أخرى لأشكال هندسية رومانية.

 وأثارت هذه الواقعة موجة استياء كبيرة وتم التنديد بها واستنكارها في فعاليات افتتاح شهر التراث بولاية توزر بدار الثقافة حامة الجريد.

 وأعرب الأهالي عن شكرهم للسلطات لسرعة استرجاع القطع الأثرية المسروقة والقبض على الجناة.

( روسيا اليوم)
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