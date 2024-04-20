مجلس النواب الأميركي يقر حظر تطبيق تيك توك

صوتت أغلبية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح مشروع قانون قد يحظر فعليا تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

المشروع جزء من حزمة من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات لحلفاء في العالم تبلغ قيمتها 95 مليار دولار.

ولا يزال التصويت مستمرا في المجلس التي يسيطر عليها الجمهوريون.

واستنكرت إدارة تيك توك التوجه إلى حظر التطبيق الإلكتروني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيحرم 170 مليون أميركي من الحق في حرية التعبير.

وكانت لجنة شؤون الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي قد أقرت مشروع قانون يلزم شركة ByteDance الصينية ببيع تيك توك في غضون 6 أشهر أو سيتم حظر التطبيق.

( الغد)