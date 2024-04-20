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عربي-دولي

الجيش السوري يدمر مواقع للمسلحين ويقتل قياديين في "داعش" (فيديو)

Lebanon 24
20-04-2024 | 13:52
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أعلنت وزارة الدفاع السورية تنفيذ قواتها بالتعاون مع القوات الروسية عدة عمليات نوعية دقيقة أدت إلى تدمير مواقع للمسلحين ومقتل العشرات منهم، بينهم قياديون في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الاعتداءات المتكررة للتنظيمات الإرهابية المسلحة على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة نفذت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة عدة عمليات نوعية دقيقة بواسطة الطيران الحربي والمسير والمدفعية استهدفت من خلالها مقرات الإرهابيين ومواقعهم وآلياتهم في ريفي دير الزور وتدمر".
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وأضافت: "العمليات أسفرت عن تدمير مقرات الإرهابيين بالكامل والقضاء على العشرات منهم، بينهم متزعمون في تنظيم "داعش" الإرهابي".
وتابع: "كما تمكنت وحدة من قواتنا العاملة على اتجاه ريف حلب من إسقاط وتدمير عدد من المسيرات الإرهابية ومنعها من تحقيق أهدافها".
كما أكدت وزارة الدفاع السورية أنه تم التصدي لمجموعة إرهابية حاولت الاعتداء على أحد الحواجز العسكرية في ريف درعا، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح ومصادرة ما بحوزتهم من أسلحة". (RT)
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