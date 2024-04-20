الصومال: مقتل 50 من "الشباب" في عملية عسكرية

قتل 50 عنصرا على الأقل من حركة "الشباب" في الصومال بينهم قادة بارزون، في عمليات عسكرية حكومية بمدينة جمامي جنوبي البلاد، وفق وسائل إعلام حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، السبت، أن 50 عنصرا من "الشباب" على الأقل بينهم قادة بارزون، قتلوا في عمليات عسكرية نفذها الجيش.

وأوضحت الوكالة أن المواجهات وقعت في مناطق على طول نهر جوبا في مدينة "جمامي" بمحافظة جوبا السفلى الجنوبية.

وذكرت أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصرا من "الشباب" وإصابة وأسر آخرين (لم تذكر عددهم)، كما أحبط الجيش عددا من الألغام الأرضية.

وأشارت "صونا" إلى أن العملية العسكرية الحكومية جرت خلال الأيام الماضية، وقتل خلالها قادة بارزون من "الشباب" دون أن تذكر صفاتهم القيادية في الحركة.

وتأتي العملية بعد يوم فقط من مقتل 30 عنصرا من مسلحي "الشباب" في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي، وقوات ولاية جوبالاند، وفق الوكالة.

( الأناضول)