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الحوثيون: مقتل 4 ضباط في معارك مع قوات حكومية

Lebanon 24
20-04-2024 | 14:40
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أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، مقتل 4 من ضباطها في معارك مع قوات حكومية.

 وتحدثت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، عن "تشييع جثامين الرائد نصر الدين محمد الحممي، والنقيب طه عبد السلام الموشكي، والنقيب عبد الملك فراص رمضان، والملازم أول سيف راشد المنصوري، في العاصمة صنعاء".

 وأضافت أن القتلى سقطوا "في جبهات العزة والكرامة بمعركة النفس الطويل"، في إشارة إلى مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية.

 ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل مكان وزمن مقتل عناصرها، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة بشأن تلك المعارك.

( الأناضول)
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