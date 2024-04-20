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عربي-دولي

تركيا ترد على انتقاد الخارجية الإسرائيلية لأردوغان بسبب لقائه هنية

Lebanon 24
20-04-2024 | 15:00
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ردت الخارجية التركية على ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بأنه "عار" على أردوغان.

 وقالت الخارجية في بيانها: "السلطات الإسرائيلية، هي التي يجب أن تشعر بالخجل.. لقد قتلوا ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال".

وأضافت: "الجهود التي يبذلها أعضاء الحكومة الإسرائيلية لتغيير جدول الأعمال (حرف الأنظار عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة) لن تسفر عن نتائج". مشيرة إلى أن "أولوية تركيا هي إنهاء المذبحة في غزة، وإقامة دولة فلسطينية، لضمان السلام الدائم في منطقتنا".

 وأكدت الوزارة أن تركيا ستواصل العمل في هذا الاتجاه، وقول الحقيقة "حول الجرائم التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية".

  ( روسيا اليوم)

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