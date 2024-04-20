Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو لا يرد على طلب غانتس.. خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي

Lebanon 24
20-04-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1189905-638492478063686857.jpeg
Doc-P-1189905-638492478063686857.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت قناة عبرية، السبت، أن الوزيرين بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، طالبا عدة مرات بعقد المجلس لبحث قضية المحتجزين في غزة، لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يرد على طلبهما.

 وقالت القناة "13" الخاصة، مساء السبت: "مرّ أكثر من أسبوع دون أن يجتمع مجلس الحرب لمناقشة قضية المختطفين، على الرغم من وصول رد جديد من حماس".

 وآخر مرة اجتمع فيها مجلس الحرب الأحد الماضي، لكن كان الاجتماع لبحث الرد على الهجوم الإيراني في 13 نيسان الجاري، بإطلاق نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، دون الحديث في وقته عن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق الإعلام العبري.

 وأضافت القناة 13: "طالب الوزيران غانتس وآيزنكوت عدة مرات خلال الأسبوع الماضي من مكتب رئيس الوزراء بإجراء مناقشة في مجلس الحرب حول قضية المحتجزين في غزة، لكن مكتب نتنياهو لم يرد".

 وتابعت: "كما أثار آيزنكوت، الطلب كجزء من مناقشة أمنية أخرى عقدت الأسبوع الماضي. وقال خلالها صراحة: علينا أيضاً أن نناقش قضية المختطفين"، دون مزيد من التفاصيل.

 وقالت القناة، إنه وفقا للتقديرات "بعد الطلبات المتعددة، سيعقد نتنياهو اجتماع مجلس الحرب، مساء غد (الأحد)".

 وأضافت: "في المقابل، يعقد الفريق (الإسرائيلي) المفاوض اجتماعات حول الموضوع، كما تجري دراسة مبادرات جديدة في ضوء رفض حماس للتسويات التي تم تقديمها، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة عقد اجتماع لمجلس الحرب".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2024-04-20
16:49 | 2024-04-20
16:35 | 2024-04-20
16:15 | 2024-04-20
16:11 | 2024-04-20
16:00 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24