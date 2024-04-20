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عربي-دولي

هكذا ردت إسرائيل وروسيا وأوكرانيا على "المليارات الأميركية"

Lebanon 24
20-04-2024 | 15:14
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علقت إسرائيل وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، على إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات، لصالح إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
والسبت أقر مجلس النواب، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار، تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.
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وبموافقة المجلس انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين.


ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.


ردود الفعل

اعتبرت إسرائيل أن المساعدات الأميركية الجديدة توجه "رسالة قوية إلى أعدائنا".
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر المجلس النواب الأميركي، وقال: "نأمل أن يتم دعم مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ وإرسالها إلى الرئيس بايدن للنظر فيها. شكرا لأميركا".
رحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بموافقة مجلس النواب الأميركي على برنامج مساعدة جديد لأوكرانيا، دعما لجهدها الحربي في مواجهة روسيا.
كتب ميشال على منصة "إكس": "أرحب بتصويت مجلس النواب الأميركي وموافقته على مساعدة حيوية منتظرة منذ وقت طويل بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا. هذا يوجه إشارة واضحة إلى الكرملين: من يؤمنون بالحرية وبميثاق الأمم المتحدة سيواصلون دعم أوكرانيا وسكانها".
في المقابل، ندد الكرملين بالتصويت، واعتبر أن الدعم "سيقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف".
نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن "قرار توفير مساعدة لأوكرانيا كان منتظرا ومتوقعا. إنه سيزيد الولايات المتحدة ثراء وأوكرانيا دمارا بقتل مزيد من الأوكرانيين بسبب نظام كييف". (سكاي نيوز)
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