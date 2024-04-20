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ألمانيا.. إصابة 15 شخصا في حادث تصادم نتيجة سوء الأحوال الجوية

Lebanon 24
20-04-2024 | 16:15
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أفادت وسائل إعلام ألمانية بإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بين 29 سيارة في ولاية بافاريا نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية وقع الحادث نتيجة سقوط حبات البرد بشكل كثيف، ما تسبب بانزلاق السيارات على الطريق السريع A70 في بافاريا بمنطقة فرانكونيا العليا وأسفر عن تصادم 29 سيارة في كلا الاتجاهين.

 وأشارت الصحيفة إلى أنه نتج عن الحادث  15 إصابة بينهم 10 نقلوا إلى المشافي بينهم إصابة واحدة في حالة حرجة.

 وأضافت أن طواقم الإنقاذ اضطرت  لإرسال 130 رجل إطفاء و70 فردا آخرين من رجال الإنقاذ للتعامل مع تبعات الحدث، فيما تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.

( روسيا اليوم)
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