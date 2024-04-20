Advertisement

عربي-دولي

14 شهيدًا في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

Lebanon 24
20-04-2024 | 16:56
A-
A+
Doc-P-1189939-638492544084838833.jpg
Doc-P-1189939-638492544084838833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، باستشهاد 14 شخصا في عملية عسكرية إسرائيلية بدأت مساء الخميس في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عشرة أشخاص واعتقل ثمانية آخرين في إطار عملية "لمكافحة الإرهاب".
Advertisement
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن الجيش انسحب مساء السبت، بعد 48 ساعة من توغله في المخيم المذكور الذي سبق أن استهدف بعمليات دامية.



وكانت كتيبة طولكرم، التي تضم مسلحين من عدة فصائل فلسطينية، قالت إن مقاتليها تبادلوا إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، السبت.
وشوهدت ثلاث طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق نور شمس، حيث احتشدت مركبات عسكرية إسرائيلية وسمع دوي إطلاق نار. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:31 | 2024-04-21
01:23 | 2024-04-21
01:14 | 2024-04-21
01:07 | 2024-04-21
01:02 | 2024-04-21
00:18 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24