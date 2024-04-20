14 شهيدًا في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، باستشهاد 14 شخصا في عملية عسكرية إسرائيلية بدأت مساء الخميس في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عشرة أشخاص واعتقل ثمانية آخرين في إطار عملية "لمكافحة الإرهاب".

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وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن الجيش انسحب مساء السبت، بعد 48 ساعة من توغله في المخيم المذكور الذي سبق أن استهدف بعمليات دامية.







وكانت كتيبة طولكرم، التي تضم مسلحين من عدة فصائل فلسطينية، قالت إن مقاتليها تبادلوا إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، السبت.

وشوهدت ثلاث طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق نور شمس، حيث احتشدت مركبات عسكرية إسرائيلية وسمع دوي إطلاق نار. (سكاي نيوز)