19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال أقل من عام.. بلينكن يزور الصين للمرة الثانية
Lebanon 24
20-04-2024
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من الخلافات السائدة بين الطرفين، يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الأسبوع، في ثاني زيارة له خلال أقل من عام، حيث يتوجه إلى شنغهاي وبكين بدءا من الأربعاء لاجتماعات تستغرق ثلاثة أيام مع كبار المسؤولين الصينيين وبينهم وزير الخارجية وانغ يي.
Advertisement
ويتوقع أن تعقد محادثات بين بلينكن والرئيس الصيني شي جين بينغ أيضا، بالرغم من عدم تأكيد الطرفين لمثل هذا الاجتماع إلا قبل حدوثه بفترة قصيرة.
من بين الخلافات بين الدولتين المتنافستين على أصعدة مختلفة، حرب روسيا في أوكرانيا، وتايوان، وبحر الصين الجنوبي، وكوريا الشمالية، وهونغ كونغ، وحقوق الإنسان.
كما تتناحران أيضا حول التجارة وقضايا مشتركة، فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن رسوما جديدة على واردات الصلب الصيني الأسبوع الماضي.
وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن العلاقات الأميركية الصينية أصبحت "في وضع مختلف" عما كانت عليه قبل عام، عندما تدهورت إلى أدنى مستوى على الإطلاق بعد أن أسقطت الولايات المتحدة ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني.
لكن المسؤول استطرد قائلا إن العلاقات الهادئة لا تعني أن الولايات المتحدة ستضحي بقدرتها على تعزيز تحالفاتها والدفاع عن مصالحها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُتزوجة من مذيع لبناني شهير.. عارضة الأزياء التونسية تستعرض مفاتنها (فيديو)
Lebanon 24
مُتزوجة من مذيع لبناني شهير.. عارضة الأزياء التونسية تستعرض مفاتنها (فيديو)
02:59 | 2024-04-20
20/04/2024 02:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أشبه بالملابس الداخلية.. ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة جريئة جدا والجمهور يُهاجمها (صور)
Lebanon 24
أشبه بالملابس الداخلية.. ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة جريئة جدا والجمهور يُهاجمها (صور)
04:17 | 2024-04-20
20/04/2024 04:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يتلقى "رسالة تهديد".. تقريرٌ جديد يكشف مضمونها!
Lebanon 24
نصرالله يتلقى "رسالة تهديد".. تقريرٌ جديد يكشف مضمونها!
14:00 | 2024-04-20
20/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمحاولة قتل في الأشرفية.. شاهدوا ماذا جرى!
Lebanon 24
فيديو لمحاولة قتل في الأشرفية.. شاهدوا ماذا جرى!
13:27 | 2024-04-20
20/04/2024 01:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كصبية عشرينية.. نجوى كرم حديث الجمهور بعد إطلالتها في السعودية بفستان أحمر (فيديو)
Lebanon 24
بدت كصبية عشرينية.. نجوى كرم حديث الجمهور بعد إطلالتها في السعودية بفستان أحمر (فيديو)
02:53 | 2024-04-20
20/04/2024 02:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:31 | 2024-04-21
إسرائيل تستكمل مجازرها.. قصفٌ ليليّ عنيف على غزة (فيديو)
01:23 | 2024-04-21
بعد مجزرة طولكرم.. دعوات لإضراب عام في الضفة الغربية
01:14 | 2024-04-21
أوكرانيا تتنفس الصّعداء.. أسلحة جديدة في طريقها لمواجهة التقدم الروسي
01:07 | 2024-04-21
الإجابة في أوكرانيا.. هل من دور للدبابات في الحروب المعاصرة؟
01:02 | 2024-04-21
قتيل وسبعة مفقودين.. مروحيتان تتحطمان خلال "تدريب ليلي" في اليابان
00:18 | 2024-04-21
بعد غزة.. أطفال السّودان ضحايا "الحرب القاتلة"
فيديو
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
21/04/2024 08:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
21/04/2024 08:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
02:26 | 2024-04-20
21/04/2024 08:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24