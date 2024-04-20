كيف علّق نتنياهو على العقوبات الأميركية التي ستُفرض على "كتيبة إسرائيلية"؟

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وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.



وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له على منصة "إكس":"لا ‏يجب فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي". بعد اتجاه أميركي لفرض عقوبات على الكتيبة الإسرائيلية "نيتساح يهودا"، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ارتكبت قبل 7 تشرين الأول، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، رسالة إلى الولايات المتحدة.وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له على منصة "إكس":"لا ‏يجب فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي".

‏أضاف:" أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية".

وقال:" ‏في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن النية بفرض عقوبات على وحدة في الجيش هي قمة العبثية‏ وانحدار في القيم".

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وختم:" إن الحكومة التي أرأسها ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات". (سكاي نيوز عربية)