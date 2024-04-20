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عربي-دولي

بالطيران المسيّر.. فصائل عراقية تعلن استهداف "هدف حيويّ" في الجولان المحتل

Lebanon 24
20-04-2024 | 23:49
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الأحد، شن هجوم على هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل، ردا على المجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت في بيان، إن مقاتليها استهدفوا صباح اليوم الأحد هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطيران المسير".
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وأضاف أن الاستهداف يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشددت على استمرار عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "نؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال". (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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