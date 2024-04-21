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عربي-دولي

قتيل وسبعة مفقودين.. مروحيتان تتحطمان خلال "تدريب ليلي" في اليابان

Lebanon 24
21-04-2024 | 01:02
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تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في البحر في وقت متأخر مساء السبت، وعثر على أحد أفراد الطاقم ميتا فيما لا يزال 7 آخرون مفقودين، حسبما ذكرت السلطات اليابانية الأحد.

وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا للصحافة إن الطائرتين كانتا تشاركان في "تدريب ليلي".
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وأضاف: "حاليا سبب (الحادث) مجهول. في الوقت الحالي نعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح".

وأشار إلى أن خدمات الإنقاذ البحري رصدت حطاما محتملا يعود للمروحيتين.

ولاحقا أكدت وزارة الدفاع العثور على أحد أفراد الطاقم ميتا، قائلة إن 7 آخرين ما زالوا مفقودين.

وتحطمت المروحيتان قبالة جزر إيزو في المحيط الهادئ، حسب قناة إن إتش كيه اليابانية العامة.

انقطع الاتصال بإحدى المروحيتين الساعة 22:38 (السبت 13:38 ت غ). وبعد نحو 25 دقيقة، أدركت السلطات أن الاتصال بالمروحية الثانية انقطع أيضا، وفق قناة إن إتش كيه.

والمروحيتان من طراز ميتسوبيشي إس إتش-60 كيه الياباني الصنع وهما تابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية.

وقبل عام، تحطمت مروحية عسكرية يابانية من طراز يو إتش-60 جاي إيه، في البحر في منطقة أوكيناوا (جنوب غرب اليابان)، ما أدى إلى مقتل ركابها العشرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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