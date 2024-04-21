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عربي-دولي
الإجابة في أوكرانيا.. هل من دور للدبابات في الحروب المعاصرة؟
Lebanon 24
21-04-2024
|
01:07
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أحدثت الطائرات المسيرة تحولاً كبيرًا في الحروب الحالية، حيث أدّت إلى دمارٍ واسع، بالاضافة إلى اصطياد أهداف من دون أي تدخل بشري.
شكوك شقت طريقها، مع تسبب المسيرات الروسية في تدمير دبابات أمريكية الصنع من طراز "أبرامز"، التي لم يشفع لها أنها من بين الأقوى في العالم، في خسائر لم تنجُ منها كذلك دبابات ليوبارد الألمانية التي استهدفت هي الأخرى في أوكرانيا، فيما وقعت الدبابات الروسية -على الجانب الآخر - في مصيدة المسيرات الأوكرانية.
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فهل خسرت الدبابات مكانها في حروب القرن الحادي والعشرين؟
تقول صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه رغم قوتها، فإن الدبابات ليست منيعة، إضافة إلى أنها أكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أنها لسنوات، استهدفت بشكل رئيسي عبر الألغام الأرضية والقذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، مثل أنظمة إطلاق النار من الكتف.
استهداف الدبابات كان أيضا عبر الطائرات بدون طيار التي تُستخدم الآن ضدها في أوكرانيا بشكل أكثر دقة، بحسب الصحيفة الأميركية، التي أكدت أن تلك المسيرات مزودة بكاميرا تقوم ببث الصور إلى وحدة التحكم الخاصة بها، والتي يمكنها توجيهها لضرب الدبابات في أكثر الأماكن ضعفًا.
وكان مسؤول أميركي كبير قال إنه خلال الشهرين الماضيين، تمكنت القوات الروسية من تدمير خمس من 31 دبابة أميركية الصنع من طراز "أبرامز" أرسلها البنتاغون إلى أوكرانيا في الخريف الماضي.
وقال الكولونيل ماركوس ريزنر، المدرب العسكري النمساوي الذي يتابع عن كثب كيفية استخدام الأسلحة في الحرب في أوكرانيا، إن ثلاث دبابات أخرى على الأقل تعرضت لأضرار متوسطة منذ إرسالها إلى الخطوط الأمامية في وقت مبكر من هذا العام.
وتظهر بيانات موقع أوريكس أن روسيا فقدت حتى الآن أكثر من 2900 دبابة، على الرغم من أن أوكرانيا تدعي أن العدد يتجاوز 7000 دبابة.
وتقول أوريكس إن دبابات ليوبارد الألمانية تم استهدافها أيضًا في أوكرانيا، حيث تم تدمير 30 دبابة على الأقل. لكن يُنظر إلى نظيرتها الأمريكية على نطاق واسع على أنها واحدة من أقوى الطائرات في العالم.
يقول كان كاسابوغلو، محلل شؤون الدفاع في معهد هدسون بواشنطن، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن تدمير الدبابات، عن طريق الطائرات بدون طيار، بات أسهل، بشكل أكثر مما افترض بعض المسؤولين والخبراء في البداية.
وقال الكولونيل ماركوس ريزنر، إنه في العديد من الحالات، يتم إرسال مركبات FPV ، لتدمير الدبابات التي تضررت بالفعل بسبب الألغام أو الصواريخ المضادة للدبابات، بشكل يجعل من الصعب استعادتها من ساحة المعركة وإصلاحها.
واعتمادًا على حجمها وتطورها التكنولوجي، يمكن أن تكلف الطائرات بدون طيار ما يصل إلى 500 دولار، وهو استثمار قليل، إذا ما قورن بتدمير دبابة أبرامز التي تصل قيمة الواحدة منها إلى 10 ملايين دولار.
ويعتقد بعض المسؤولين والخبراء أن القادة الأوكرانيين خططوا للدفع بدبابات أبرامز للقيام بعمليات هجومية مستقبلية في العام المقبل وقاوموا إرسالها إلى الخطوط الأمامية، حيث خاطروا بخسارة القليل الذي كان لديهم.
وبدلاً من ذلك، انتشرت الدبابات في وقت مبكر من هذا العام مع اللواء الميكانيكي 47 الذي دربته الولايات المتحدة وجهزته في إطار سعي أوكرانيا للحفاظ على سيطرتها على أفدييفكا.
وقال الكولونيل ريزنر إن الطائرات بدون طيار، كانت قادرة على مهاجمة دبابات أبرامز؛ لأن اللواء 47 لا يبدو أنه يتمتع بحماية أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، مثل مدافع جيبارد ذاتية الدفع ذات التصميم الألماني.
ويمكن إيقاف مركبات FPV باستخدام أجهزة التشويش التي تعطل اتصالها بمشغلها، إضافة إلى أنه تم استخدام البنادق وحتى شباك الصيد البسيطة لتدمير أو اصطياد بعضها في ساحات القتال في أوكرانيا.
وقال مايكل كوفمان، وهو زميل بارز في جامعة هارفارد: "في هذه المرحلة، فإن أكثر الوسائل فعالية المستخدمة لهزيمة مركبات FPV هي الحرب الإلكترونية وأنواع مختلفة من الحماية السلبية"، بما في ذلك الدروع الإضافية، مشيرًا إلى أن هزيمة مركبات FPV تتطلب "نهجًا مخصصًا في ساحة المعركة". (العين)
المصدر: العين
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