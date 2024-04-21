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عربي-دولي
أوكرانيا تتنفس الصّعداء.. أسلحة جديدة في طريقها لمواجهة التقدم الروسي
Lebanon 24
21-04-2024
|
01:14
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بإقرار مجلس النواب الأميركي يوم السبت، حزمة تشريعية بقيمة 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، تنفست كييف الصعداء، لكون تلك الحزمة، ستوفر لقوات الخطوط الأمامية التي دمرتها القنابل الروسية شريان حياة.
وبدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أقر مجلس النواب الأميركي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، نصيب كييف منها 60 مليار دولار.
ويقول موقع "أكسيوس" الأميركي، إنه رغم أن تأخير إقرار وإرسال المساعدات الأميركية، قد شكلا انتكاسة كبيرة لجهود كييف الحربية، يقول الخبراء إن الوقت لم يفت بعد لتغيير المسار.
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وقال السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا ويليام تايلور لموقع "«أكسيوس" إن المساعدات ستحدث فرقًا بالتأكيد.. ستمنح الأوكرانيين الوقت والموارد لتجديد وحدات الجيش وإعادة تدريبها وتسليحها وتحديثها استعدادًا لهجوم مضاد في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وحذر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز يوم الخميس من أن "هناك خطرا حقيقيا للغاية من أن يخسر الأوكرانيون في ساحة المعركة بحلول نهاية عام 2024، أو على الأقل وضع بوتين في وضع يمكنه من إملاء شروط التسوية السياسية".
وقال أعلى جنرال أميركي في أوروبا للكونغرس الأسبوع الماضي إن روسيا تتفوق حاليًا على أوكرانيا بنسبة 5 إلى 1 - وأن التفاوت سوف يتضخم إلى 10 إلى 1 «في غضون أسابيع» بدون مساعدة أمريكية.
وحول تأثير المساعدات الأميركية، قال أحد مساعدي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لموقع "أكسيوس"، إن التأثير المباشر الأكبر لحزمة المساعدات الأميركية سيكون مساعدة أوكرانيا على "وقف النزيف وتحقيق الاستقرار في الوضع".
ويقول الخبراء إن تجدد تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيكون له أيضًا تأثير كبير على معنويات القوات، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام أوكرانيا في الأشهر الأخيرة حيث اضطر زيلينسكي إلى توسيع التجنيد الإجباري. (العين)
المصدر: العين
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