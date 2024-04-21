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عربي-دولي

بعد مجزرة طولكرم.. دعوات لإضراب عام في الضفة الغربية

Lebanon 24
21-04-2024 | 01:23
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تتجهز مدن الضفة الغربية المحتلة لإضراب شامل ونفير عام اليوم الأحد؛ تنديدا بالمجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

ودعت  حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى إضراب شامل، مطالبة الفلسطينيين بالوحدة والتضامن والنفير وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية، ردا على المجزرة الإسرائيلي في مخيم نور شمس التي راح ضحيتها 14 شهيدا بعد عدوان استمر ثلاثة أيام متواصلة.
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بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، الأحد،  يوم إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء، في حين أعرب اتحاد المعلمين الفلسطينيين "التزامه بقرار القوى الوطنية في كافة مدارس الوطن ومديريات التربية والوزارة غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة".

كما دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى الانتفاض في وجه الاحتلال ردا على المجزرة.

ودعت الفلسطينيين في الضفة إلى "الالتزام بالإضراب العام ولتتحول كل الميادين ونقاط المواجهة لكتلة لهب في وجه الاحتلال، ولتصوب كل بنادق الأحرار نحو هذا الاحتلال، ومستوطنيه المجرمين"، حسب البيان. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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