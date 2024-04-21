مأساة هائلة.. حريق يلتهم أشجارًا نادرة في مصر (صور)

اندلعت النيران بحديقة المنتزه التاريخية في مدينة بور فؤاد والتي تضم أعدادا من الأشجار النادرة، في محافظة بورسعيد شمال مصر.



ودفعت السلطات بعشرات سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، قبل أن تلتهم الكثير من الأشجار النادرة التي يصل عمرها لأكثر من 120 عاما.

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وخلال الأيام الماضية شبت عدة حرائق في مصر وفي توقيتات متزامنة دون سبب واضح ، حيث شب حريق بمنطقه شادر أسيوط دون خسائر في الأرواح.



وقبلها شب حريق كبير وضخم في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، التهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسميا، وقبلها أيضا شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة حيث اندلعت النيران بكثافة كبيرة بجوار معهد إعداد القادة بمنطقة حلوان دون معرفة أسبابه. وخلال الأيام الماضية شبت عدة حرائق في مصر وفي توقيتات متزامنة دون سبب واضح ، حيث شب حريق بمنطقه شادر أسيوط دون خسائر في الأرواح.وقبلها شب حريق كبير وضخم في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، التهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسميا، وقبلها أيضا شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة حيث اندلعت النيران بكثافة كبيرة بجوار معهد إعداد القادة بمنطقة حلوان دون معرفة أسبابه.