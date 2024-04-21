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عربي-دولي
تجاوزت الأربعين.. موجة حرّ تشلّ المدارس في بنغلادش
Lebanon 24
21-04-2024
|
02:52
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قررت الحكومة في بنغلاديش إغلاق المدارس لمدة أسبوع؛ بسبب موجة حر اجتاحت البلاد، وذلك بعد التشاور مع وزارة الصحة ورعاية الأسرة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الابتدائي والجماعي، السبت، في بيانات منفصلة، أن المدارس الابتدائية والثانوية والكليات والمدارس الإسلامية ومؤسسات التعليم الفني ستظل مغلقة حتى 27 نيسان الجاري، حسب وكالة الأناضول.
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وسجلت أعلى درجة حرارة في البلاد في منطقة جيسور بجنوب غرب البلاد عند 42.6 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة في الموسم، السبت، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
ويسود الاعتقاد أن تستمر موجة الحر عدة أيام أخرى مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر، وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في أنحاء البلاد إلى تفاقم مشاكل المواطنين في ظل الحر الشديد الذي ضرب الدولة الواقعة في جنوب آسيا. (الجزيرة)
المصدر: عربي21
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