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عربي-دولي

في المغرب.. برلماني متّهم بـ"الاتجار بالبشر"

Lebanon 24
21-04-2024 | 03:41
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"هسبريس"
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يواجه برلماني مغربي اتهامات من قبيل "الاتجار بالبشر" و"التهديد والابتزاز والتشهير"، بناء على التسجيل الصوتي المسرب، الذي اعتبرت مصادر أنه لا يمثل إلا "جزءا من التسجيلات التي تهم القضية".
 
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وكانت قد استدعت الشرطة القضائية المغربية نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على خلفية الدعوى التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.

وحسب صحيفة "هسبريس" فإن مضيان طلب إرجاء الاستماع إليه في القضية التي هزت أركان حزب الاستقلال إلى ما بعد المؤتمر والانتهاء من المحطة المهمة في تاريخ الحزب.

في غضون ذلك، تحدثت الجريدة إلى أحد أعضاء دفاع رفيعة المنصوري، الذي لم ينف أو يؤكد استدعاء مضيان للاستماع إليه بخصوص الشكاية الموجهة ضده، موردا: "تمت مباشرة الإجراءات القانونية بأمر من النيابة العامة، والبحث جار وسيتم الاستماع إلى جميع الأطراف".

وأضاف: "نثق في النيابة العامة وفي الإجراءات التي تطال وتطبق على الجميع، لأن جميع المواطنين يخضعون للقانون وسلطته".

وختم: "الادعاءات والإساءات التي جاءت في التسجيل الصوتي لمضيان في حق موكلتنا".(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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